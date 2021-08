Im Berufungsverfahren um einen tödlichen Motorradunfall in Mosbach hat das Landgericht die Strafe von 13 auf 7 Monate Bewährungsstrafe reduziert. Angeklagt war ein 22-jähriger Autofahrer, der sich laut Anklage ein Rennen mit einem Motorradfahrer geliefert hat. Dem Autofahrer könne die Beteiligung an einem Rennen zur Last gelegt werden, nicht aber der Tod des Motorradfahrers, der bei dem spontanen Rennen mitgezogen hatte. Er war verunglückt, als der Angeklagte mit seinem Auto an einer roten Ampel stark bremste und der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor. Die Fahrerlaubnis wurde dem Verurteilten entzogen. Er darf sie nach drei Monaten neu beantragen.