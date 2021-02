Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz hat gestern Abend beim Berliner Hallenmeeting mit einer Weite von 6,77 Metern gewonnen. So weit sprang bisher keine andere Frau in diesem Jahr auf der Welt. Bei ihrem Erfolg am vergangenen Wochenende in Düsseldorf war die Sportlerin des Jahres bereits 6,74 Meter weit gesprungen. Zum ersten Sieben-Meter-Satz im Olympia-Jahr reichte es in Berlin aber noch nicht.