Drei Männer geraten in Streit: Faustschlag und Messerstich

Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen drei Männern im Alter zwischen 20 und 32 Jahren zu einer Auseinandersetzung in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis). Das teilt die Polizei mit. Im Verlauf des Streits wurde eine Person durch einen Stich mit einem Messer am Arm und eine weitere durch einen Faustschlag verletzt. Die beiden Männer wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Alle drei standen offenbar unter Alkoholeinfluss. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Haupttäter in seiner Wohnung fest.