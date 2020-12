Die CDU im Kreis Bergstraße geht mit Michael Meister als Direktkandidat in die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Er erhielt bei der Kandidatenaufstellung am Samstag in Lampertheim 104 von 107 Stimmen. Meister ist aktuell parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium. Seine bisherige Konkurrentin um das Direktmandat in Südhessen, Justizministerin Christine Lambrecht aus Viernheim (Kreis Bergstraße), beendet ihre politische Laufbahn und tritt nicht mehr an.