Corona-bedingt fahren derzeit deutlich mehr Schulbusse im Neckar-Odenwald-Kreis. Aufgrund einer erneuten Förderung durch das Land können derzeit mehr als 30 solcher „Verstärkerbusse“ eingesetzt werden. Das hat die Kreisverwaltung am Montag dem Schulausschuss des Kreistags bei seiner Sitzung in Rosenberg-Hirschlanden mitgeteilt. Die zusätzlichen Busse fahren insbesondere dort, wo es zu Stoßzeiten zu einem Gedränge in den Fahrzeugen kommt. Damit soll die Ansteckungsgefahr reduziert werden.