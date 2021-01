Seit dem 25. Januar sind medizinische Masken in zahlreichen Bereichen verpflichtend. Aktuell berät die Bundesregierung Corona-Zuschüsse für Grundsicherungsempfänger. Schon jetzt will die Stadt Mannheim rund 5.000 Masken aus ihren Beständen kostenlos an diese Menschen verteilen. Die Masken sollen durch den Fachbereich Feuerwehr und Katastrophenschutz, den Fachbereich Arbeit und Soziales und die LIGA der freien Wohlfahrtspflege über Einrichtungen und Hilfsorganisationen an die Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger verteilt werden. Davon ausgenommen sind die über 60-Jährigen, die bereits kostenlose Masken in Apotheken erhalten haben. Eine weiterere coronabedingte Maßnahme der Stadt: Die diesjährige Eislaufsaison im Eissportzentrum Herzogenried wurde vorzeitig zu beendet. Dafür hat die Stadt Mannheim beschlossen, das Angebot an öffentlichen Erholungs- und Grünflächen zu erhöhen: Der Herzogenriedpark wird ab dem 29. Januar wieder geöffnet.