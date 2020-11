Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder hat sich Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz im Interview mit dem SWR mit einer Forderung nach verlässlichen Corona-Maßnahmen zu Wort gemeldet. Das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie müsse klar geplant werden. Am Nachmittag geht es in dem Treffen voraussichtlich zentral um den Präsenzunterricht in Schulen. Entscheidungen über den Fortgang des Shutdowns seien aber erst in einer Woche zu erwarten, hieß es. Oberbürgermeister Peter Kurz ist auch Präsident des Städtetags Baden-Württemberg und erwartet eine einheitliche Strategie von Bund und Ländern.