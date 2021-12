Mannheimer Schulleiter zieht Bewerbung zurück

Der Mannheimer Kandidat für den Grünen-Landesvorsitz, Patrick Häffner, hat seine Bewerbung kurz vor der Wahl beim Parteitag am Samstag in Heidenheim zurückgezogen. Der Schulleiter der Helene-Lange-Schule hatte erst am vergangenen Mittwoch seinen Anspruch auf das Amt erklärt. Er nannte keine Gründe für seine Entscheidung. Die Grünen wählten auf ihrem Parteitag somit Lena Schwelling (29) und Pascal Haggenmüller (33) zu ihren neuen Landesvorsitzenden. Sie konnten 77,8 Prozent bzw. 89,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Schwelling ist frühere Vorsitzende der Grünen Jugend, Haggenmüller stellvertretender Bezirksrat in Stuttgart. Es gab keine Gegenkandidaten.