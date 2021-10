Hauptausschuss befürwortet eigenes Impfteam

Der Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderates hat grünes Licht für ein eigenes mobiles Impfteam in der Stadt gegeben. Es soll zusätzlich zu den mobilen Impfteams, die das Land zur Verfügung stellt, arbeiten. Der Empfehlung des Hauptausschusses muss am kommenden Dienstag der Gemeinderat noch zustimmen. Nach der Schließung der Impfzentren will das baden-württembergische Sozialministerium in Zukunft auch die Verteilung der mobilen Impfteams zentral steuern. Für Mannheim bedeutet das, dass jedes Mal eines der vier in Heidelberg stationierten Teams angefordert werden muss. Deshalb will Mannheim ein eigenes mobiles Team einsetzen. Kostenpunkt: Monatlich rund 100.000 Euro.