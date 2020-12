per Mail teilen

Die Sammlung von Grünschnitt in Mannheim wird wieder aufgenommen. Das teilte die Stadt mit. Sie war seit zwei Wochen wegen zahlreicher corona-bedingter Krankheitsfälle bei Mitarbeitern der Abfallwirtschaft ausgesetzt. Die Abholung startet am MIttwoch unter anderem in den Stadtteilen Seckenheim-Suebenheim und Friedrichsfeld.