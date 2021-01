Die Stadt Mannheim verschärft ab Freitag die Maskenpflicht. Die neue Allgemeinverfügung der Stadt ersetzt die bisherige, die Ende November in Kraft getreten war. Die Maskenpflicht gilt weiter in großen Teilen der Mannheimer Innenstadt, unter anderem auf den Planken, in der Fressgasse, auf der Breiten Straße, dem Paradeplatz, dem Marktplatz und vor dem Hauptbahnhof. An Haltestellen von Bus und Bahn und im Wartebereich von Geschäften gilt die strengere Regelung, dort müssen ab sofort medizinische Masken getragen werden. Neu ist zum Beispiel eine Maskenpflicht auf öffentlichen Spielplätzen für Begleitpersonen ab 14 Jahren, hier genügt allerdings eine Alltagsmaske. Und Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es fürs Essen unterwegs – allerdings gilt das nicht während des Gehens, sondern nur, wenn man stehenbleibt und den Mindestabstand einhält. Entfallen wird dagegen das Verbot für die Abgabe und den Verkauf von Alkohol an den Wochenenden.