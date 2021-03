In Mannheim gelten ab Freitag schärfere Corona-Regeln. Das teilte die Stadt mit. Hintergrund sind steigende Inzidenzwerte. Nach der neuen Verfügung gilt in weiteren Bereichen der Mannheimer Innenstadt die Pflicht zum Tragen einer Maske montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Plakate sollen an den betreffenden Plätzen darauf hinweisen. Außerdem gelte die Maskenpflicht für den Fußgängerverkehr am Wochenende unter anderem am Wasserturm, an der Uferpromenade im Jungbusch, der Rheinpromenade und am Strandbad. In Warteschlangen müsse grundsätzlich eine medizinische Maske getragen werden.