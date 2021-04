Die Stadt Mannheim verlängert die nächtliche Ausgangssperre um eine Woche bis zum 18. April. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die bisherige Ausgangssperre wäre in der Nacht auf kommenden Montag ausgelaufen. Die Stadt begründet die Verlängerung in einer neuen Allgemeinverfügung mit der unverändert hohen Inzidenz in der Stadt. Ohne diese Maßnahme, heißt es weiter, wäre die wirksame Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus erheblich gefährdet. Die Ausgangssperre gilt in der Zeit zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens.