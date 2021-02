Wegen der aktuellen Hochwassersituation an Rhein und Neckar hat die Stadt Mannheim alle Zugänge zum Wasser gesperrt. Am Rhein sind das die Zugänge zu den Riedwiesen, zum Waldpark und zur Reißinsel sowie das Stephanienufer. Am Neckar musste das Neckarvorland zwischen Klinikum und Friesenheimer Insel sowie der Radweg in Seckenheim bis zum Paul-Martin-Ufer gesperrt werden. Die Stadt geht davon aus, dass der Wasserstand an Rhein und Neckar am Wochenende sinken wird. Wegen der Verschmutzung durch das Hochwasser und der stellenweise anhaltenden Überflutung von Straßen und Wegen bleiben die Zugänge aber auf jeden Fall bis nächste Woche gesperrt, teilte die Stadt mit.