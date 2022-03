Die Stadt Mannheim hat ihren Neujahrsempfang am 6. Januar abgesagt. Zunächst war ein Empfang in reduzierter Form geplant worden. Jetzt hofft Oberbürgermeister Kurz, dass stattdessen am 22. Mai ein Bürgerfest stattfinden kann. Schon in diesem Jahr musste der Neujahrsempfang wegen der Corona-Pandemie ausfallen.