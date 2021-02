Bürgerinnen und Bürger in Mannheim können ab Freitag wählen, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden wollen. Die Stadt Mannheim teilte mit, dass die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs im Impfzentrum eingetroffen sei. Bisher wurde in Mannheim ausschließlich der Impfstoff von Biontec/Pfizer eingesetzt. Für den zusätzlichen Impfstoff von Moderna werde nun eine eigene Impfstraße auf dem Maimarktgelände geöffnet sein. Laut Stadt kann bei der Terminvermittlung ausgewählt werden, welcher der verfügbaren Impfstoffe gewünscht ist. Der Unterschied bestehe im Abstand, in dem die Erst- und Zweit-Impfung vorgenommen werden sollte. Bei Biontech/Pfizer werde ein Zeitraum von 21 Tagen zwischen den Impfungen empfohlen, bei Moderna von 28 Tagen. Für die Impftermine, die über die Briefe der Stadt an über 80-jährige vergeben werden, sei aber wie geplant weiterhin der Biontech/Pfizer-Impfstoff vorgesehen.