Mannheim und Heidelberg nähern sich jeweils kritischen Corona-Werten in Bezug auf die 7-Tage-Inzidenz. Die Zahl der Neuinfizierten pro Woche in Bezug auf 100.000 Einwohner liegt in Mannheim bei 46,7. Ab 50 würde die Stadt als Risikogebiet gelten. Mögliche Maßnahmen, heißt es in einer Mitteilung, seien dann Auflagen bei öffentlichen Veranstaltungen. Bei Privatveranstaltungen wären noch weniger Teilnehmer zulässig, so die Stadt. Eine Maskenpflicht für besonders dicht frequentierte Bereiche werde ebenso vorbereitet. Der Inzidenz-Wert für Heidelberg liegt noch unter der Vorwarnstufe von 35. Aktuell bei 29,3. Auch hier bereitet man sich darauf vor eine Maskenpflicht einzuführen, etwa am Bismarckplatz und auf der Hauptstraße.