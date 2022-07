per Mail teilen

Der Deutsche Meister Grün-Weiß Mannheim hat am 2. Spieltag der Tennis-Bundesliga in Neuss 3:3 gespielt. Die erste Partie hatten die Mannheimer beim Neuling Ludwigshafen gewonnen. Ludwigshafen verlor auch das zweite Spiel. Gestern gab es ein 2:4 in Gladbach.