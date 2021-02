Die Stadt Mannheim hebt in der Nacht auf Samstag die nächtliche Ausgangssperre auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen lag drei Tage in Folge unter 50, aktuell beträgt sie 45. Die Allgemeinverfügung werde daher aufgehoben, so die Stadt in einer Mitteilung. Damit folgt Mannheim der Stadt Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis. Der Rhein-Neckar-Kreis - mit einer Inzidenz von aktuell 55 - setze nun darauf, so die Stadt Mannheim, dass die nächtliche Ausgangssperre nach dem Wochenende auch dort aufgehoben werden könne. Man stehe in der gesamten Region deshalb in "engem Austausch“.