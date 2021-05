In Vertretung des vorrübergehend erkrankten Oberbürgermeisters hat Mannheims Bürgermeister Christian Specht sich in einem Brief an die Stadtverwaltung in Haifa gewandt. Die Stadt in Israel ist mit Mannheim in einer Partnerschaft verbunden. Christian Specht weist darauf hin, dass der israelisch-palästinensische Konflikt auch in deutschen Städten wie Mannheim zu Reaktionen führt. Er drückt seine Solidarität mit Haifa aus und betont, dass der überwiegende Teil der Menschen in Mannheim Gewalt ablehnt. Angriffe gegen jüdische Einrichtungen oder antisemitische Äußerungen würden in Mannheim entschieden verurteilt. Es erfülle ihn mit Sorge, dass der Konflikt die Spannungen in den Stadtgesellschaften erhöht. Die aufpeitschende Rhetorik auf beiden Seiten sei nicht hilfreich in für die von religiöser und kultureller Vielfalt geprägten Städte in Deutschland.