Ein Schwarzfahrer hat in der Regionalbahn zwischen Schwetzingen und Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Zugbegleiter angegriffen und verletzt. Der 32-Jährige hatte ein fremdes Zugticket und rastete bei der Kontrolle aus. Unter anderem biss er einem Zugbegleiter in den Arm. In Oftersheim wurde der Mann von der Polizei festgenommen. Er war stark alkoholisiert.