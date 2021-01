Ein 19-Jähriger soll in Heidelberg mindestens 22 Autos beschädigt haben. Der Mann soll in der Nacht mehrere Autospiegel abgetreten haben und sei dann geflüchtet. Beamte konnten ihn schließlich nach kurzer Fahndung und einem Fluchtversuch des mutmaßlichen Täters, bei dem er stürzte, fassen. Allerdings wehrte sich der Mann so sehr, dass ihn die Polizisten fixieren mussten. Außerdem soll er Zeugen und die Polizisten beleidigt haben. Er sei angetrunken gewesen und habe möglicherweise unter Drogen gestanden, so die Polizei.