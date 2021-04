per Mail teilen

Ein 28-jähriger Mann hat am Bahnhof Neckarzimmern eine hochschwangere Frau angegriffen und verletzt.

Laut Polizei soll der Mann die 25-Jährige in der dortigen Fußgängerunterführung eine Treppe hinabgestoßen haben. Anschließend trat er demnach der Frau gegen den Oberkörper und stahl ihr die Handtasche. Eine couragierte Zeugin schritt ein und sorgte so dafür, dass der 28-Jährige von der am Boden liegenden abließ. Der Angreifer flüchtete.

Frau und Kind sind ok

Die Polizei konnte ihn später festnehmen. Die schwangere Frau kam ins Krankenhaus. Sie wurde leicht verletzt, dem ungeborenen Kind geht es nach derzeitigem Kenntnisstand gut. Der 28-Jährige sitzt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls in Untersuchungshaft.