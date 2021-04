Die Polizei in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sucht einen älteren Mann mit Gehstock, der Opfer eines randalierenden Jugendlichen geworden sein soll. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag vor zwei Wochen. Laut Polizei hatten mehrere Jugendliche in der Leimener Innenstadt an einer Straßenbahnhaltestelle randaliert. Dabei sollen nach Erkenntnissen der Ermittler auch mehrere Passanten angepöbelt worden sein. Unter anderem an einem Supermarkt der noch unbekannte ältere Mann mit Gehstock. Ein 17-Jähriger soll dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Später wurde der 17-Jährige dann selbst von seinem 15-jährigen Begleiter geschlagen. Mit einem Rettungswagen wurde der 17-Jährige, der über 1,8 Promille hatte, in eine Klinik gebracht.