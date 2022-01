Dementer Mann will sich nicht vor Feuer retten lassen

Beim Brand in einer Wohnung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) musste die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen dementen Mann retten, der nicht aus dem Haus wollte. Laut Polizei war das Feuer gegen zwei Uhr ausgebrochen. Die 22-jährige Pflegerin des Mannes, die mit ihm dort wohnt, versuchte, den 89-Jährigen aus der Wohnung zu bringen. Dieser weigerte sich jedoch vehement. Auch Polizeibeamte konnten den Mann nicht davon überzeugen, die Wohnung zu verlassen. Sie mussten ihn an den Armen ergreifen und aus dem Gefahrenbereich bringen. Verletzt wurde letztlich niemand. Der demente Mann und seine Pflegerin kamen in einem nahegelegenen Krankenhaus unter.