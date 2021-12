Ein 19-jähriger Mann ist am Montagvormittag in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) niedergestochen worden. Laut Polizei kam es gegen 11:30 Uhr auf der Alla-Hopp-Anlage zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der junge Mann mit einem Messer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In der Nähe der Anlage nahm die Polizei kurz nach der Tat einen anderen Mann fest.