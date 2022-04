per Mail teilen

Feuerwehrleute haben in Mannheim bei einem Einsatz wegen Rauchentwicklung in einer Wohnung einen toten Mann gefunden. Auf dem eingeschalteten Herd in der Wohnung im Stadtteil Jungbusch stand eine Pfanne mit verkohltem Essen. Der Mitbewohner des Mannes hatte die Feuerwehr alarmiert. Der 71-jährige Verstorbene litt laut Polizei unter Vorerkrankungen. Sie geht davon aus, dass er deshalb starb. Hinweise auf eine Rauchgasvergiftung gebe es nicht.