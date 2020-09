Nach zwei Attacken auf Frauen in Heidelberg hat die Polizei ihre Präsenz im Neuenheimer Feld verstärkt. Einer der Täter wird jetzt per Phantombild gesucht. Am vergangenen Samstag war eine Joggerin in Neuenheim von einem Unbekannten in den Rücken gestoßen worden und eine Böschung hinuntergestürzt. Anschließend schlug der Mann auf die 57-Jährige ein. Als sie sich wehrte, stieß er die Frau in den Neckarkanal und flüchtete. Die 57-Jährige schwamm zur nächsten Ausstiegsstelle und bat einen Passanten um Hilfe. Am gleichen Tag, wenige Minuten zuvor, war ein Unbekannter über eine 22-Jährige Studentin hergefallen. Auch sie wehrte sich und der Mann flüchtete. Das Phantombild finden Sie hier.