Ein 24-Jähriger hat am Wochenende in Mannheim einen Polizisten bespuckt und in den Finger gebissen. Der Beamte kontrollierte Personen vor einer Diskothek, nachdem es dort Streitigkeiten gegeben hatte. Der alkoholisierte 24-Jährige bespuckte die Polizisten, die ihm Handschließen anlegten und biss einen von ihnen in den Finger. Ein Alkoholtest ergab 1,36 Promille. Außerdem soll der Mann unter Drogen gestanden haben.