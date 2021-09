Der Streik der Gewerkschaft der Lokführer- GDL- hat weiter Auswirkungen auf den Fern- und Regionalverkehr in der Region. Die Bahn hatte gestern vergeblich versucht, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Nach Angaben der Bahn verkehren die Züge am Freitag erneut nach einem Ersatzfahrplan, viele Linien im S-Bahn- und Regionalverkehr fallen aus oder fahren eingeschränkt im 2-Stunden-Takt. Am Mannheimer Hauptbahnhof zum Beispiel fielen zwischen 7 und 8 Uhr mehr als die Hälfte der rund 40 Verbindungen aus. Und ähnlich bleibt es den ganzen Tag über. Auch ab Heidelberg müssen Reisende erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Für das Wochenende sei geplant, das Zugangebot im Fernverkehr leicht zu erweitern, so die Bahn. Der Streik der GDL-Lokführer soll bis zum kommenden Dienstag dauern.