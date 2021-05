per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstag drei weitere Personalien für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga geklärt. Die beiden Rückraumspieler Mait Patrail und Niclas Kirkeløkke werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Badener tragen, mit Linksaußen Jerry Tollbring einigte man sich auf eine Vertragsauflösung zum Saisonende und entsprach damit dem Wunsch des Schweden.