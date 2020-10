Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete, Stadtrat und Kreisvorsitzende Nikolas Löbel ist trotz der Kritik in den letzten Wochen mit großer Mehrheit wieder für die Bundestagswahl nominiert worden. Auf ihn entfielen 168 von 195 gültigen Stimmen, das entspricht 86 Prozent. Seine einzige Herausforderin, die Mannheimer Rechtsanwältin Maike-Tjarda Müller, erhielt 27 Stimmen. Sie war überraschend erst letzte Woche angetreten, nachdem Löbel wegen privater und CDU-interner Mietangelegenheiten immer mehr unter Beschuss geraten war. Löbel hat bereits am Donnerstag eingeräumt, Fehler gemacht und seinen politischen Instinkt verloren zu haben. Auf der Wahlkreisversammlung am Freitagabend entschuldigte er sich dafür, seiner Partei viel zugemutet zu haben. Die rund 200 anwesenden CDU-Mitglieder spendeten seiner Rede starken Applaus und sicherten ihm in zahlreichen Wortbeiträgen ihre Unterstützung zu. Kritiker meldeten sich nicht zu Wort.