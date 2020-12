Der mit 250.000 Euro dotierte Lautenschläger-Forschungspreis geht in diesem Jahr an die Heidelberg Neurobiologin Hannah Monyer. Der Nachwuchsforscherpreis geht an den Juniorprofessor Felix Joos. Joss forscht an der Universität Heidelberg zu richtungsweisenden Fragestellungen der Theoretischen Informatik. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Verleihung wird aufgrund der Corona-Bestimmungen verschoben und soll Anfang Mai kommenden Jahres stattfinden.