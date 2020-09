Das Landgericht Darmstadt hat einen Mann aus Rimbach (Kreis Bergstraße) zu fünf Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Er war im Januar auf seine Eltern losgegangen und hatte sie schwer verletzt.

Die Anklage hatte dem 53-Jährigen versuchten Totschlag vorgeworfen. Am Dienstag verurteilten die Richter den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Neben der Haftstrafe ordneten die Richter außerdem eine Entziehungskur an.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 53-Jährige seine Eltern im Januar massiv angegriffen und verletzt hatte. Zuvor hatte sich die Familie immer wieder gestritten. Eltern und Sohn wohnten gemeinsam in einem Mehrfamilienhaus in Rimbach, allerdings in unterschiedlichen Wohnungen. Als die Eltern ihrem Sohn wegen der anhaltenden Spannungen die Wohnung kündigten, soll er laut Staatsanwaltschaft auf seine Mutter losgegangen sein und sie geschlagen haben.

Vater mit Quarzhandschuhen massiv verletzt

Als der Vater seiner Frau zu Hilfe eilen wollte, griff der Sohn - so die Anklage - auch ihn an, fesselte ihn in einem Kellerraum und schlug ihn offenbar mehrfach mit Quarz-Handschuhen. Solche Handschuhe schützen durch Sandeinlagerungen die Hände beispielsweise vor Schnittverletzungen. Allerdings wirken mit ihnen Faustschläge deutlich heftiger, ähnlich wie mit einem Schlagring. Der Vater erlitt den Angaben zufolge massive Verletzungen.

Nachbarn hatten an dem Tag im Januar die Polizei gerufen. Die herbeigerufenen Beamten überwältigten den Sohn, der sich heftig wehrte. Er wurde bei seiner Festnahme ebenfalls verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.