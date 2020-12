In der Lagerhalle eines Müllentsorgungsbetriebs in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Offenbar hatte sich in dem Gebäude gelagerter Abfall selbst entzündet.

Nach Polizeiangaben war das Feuer gegen fünf Uhr früh ausgebrochen. Die Halle wurde dabei stark beschädigt - die Polizei geht von einem Schaden in sechsstelliger Höhe aus. Verletzt wurde niemand. Brand unter Kontrolle gebracht Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bis zum späten Vormittag brachten die Einsatzkräfte den Brand laut Polizei unter Kontrolle. Polizei ermittelt Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen könne eine strafbare Handlung ausgeschlossen werden, so die Polizei. Keine Gefahr für die Bevölkerung Die betroffenen Lagerhalle steht auf dem Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebs, der direkt an der B39 liegt. Durch den Wind zog der Rauch in Richtung der angrenzenden Felder ab. Zu einer Gefährdung für die Bevölkerung kam es laut Polizei nicht.