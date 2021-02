per Mail teilen

In den Krankenhäusern der Region stehen wieder mehr Intensivbetten zur Verfügung. Im Uniklinikum Mannheim habe sich die Lage etwas entspannt, berichtete ein Sprecher auf SWR Anfrage. Von zwei Corona-Intensivstationen, die das Klinikum zur Verfügung hat, werde nur noch eine genutzt. Die Zahl sei allerdings nur leicht rückläufig. Von Aufatmen könne noch keine Rede sein, so der Sprecher weiter. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Heidelberg sind im Rhein-Neckar-Kreis derzeit 35 Intensivbetten belegt - damit liegt die Auslastung bei 80 Prozent. Von den 35 an Covid-19 erkrankten Intensivpatienten müssen 28 beatmet werden.