Die Polizei hat einen mutmaßlichen Kupferdieb festgenommen. Der 47-Jährige soll aus dem leerstehenden ehemaligen Heidelberger Postgebäude am Czernyring Buntmetall gestohlen haben. Die Beamten nahmen den Mann in der Nacht auf Mittwoch fest, Sicherheitsleute hatten ihn schlafend in dem Gebäude entdeckt. Er hatte ein unter anderem ein Brecheisen sowie mehrere abgeschnittene Kupferkabel bei sich.