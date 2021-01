Ein selbstgebastelter Bewegungsmelder hat in Mannheim einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der hatte versucht in die Wohnung eines Einfamilienhauses einzudringen. Dabei sprang das Gerät laut Polizei an und löste ein künstliches Hundebellen aus. Ein Babyfon übertrug die ungewöhnlichen Töne ins Erdgeschoss. Der 51-jährige Bewohner hielt sich gerade dort auf und verständigte sofort die Polizei. Vom Täter fehlt allerdings jede Spur.