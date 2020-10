Die Stadt Mannheim nähert sich der kritischen Inzidenzzahl von 50 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner. Nach aktuellen Zahlen liegt der Wert in der Stadt derzeit bei 48,3. Allein am Dienstag wurden 24 neue Infektionen registriert. Insgesamt gibt es in Mannheim zurzeit 187 akute Coronafälle. Nach wie vor seien aber fast alle Infektionsketten nachvollziehbar, es gebe kein diffuses Infektionsgeschehen, so die Stadt Mannheim. Ab einem Inzidenzwert von 50 würde Mannheim als Corona-Risikogebiet gelten.