Das Kulturamt der Stadt Mannheim steht unter massiver Kritik der Kulturszene: In der Sitzung des Kulturausschusses hat der Mannheimer SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle Versäumnisse bei Hilfsmaßnahmen für Künstlerinnen und Künstler in Zeiten der Corona-Krise beklagt. Für zusätzliche Aufregung sorgte der offene Brief von SPD, Grünen und Linken, in dem im Vorfeld der Sitzung dem Nationaltheater vorgeworfen wurde, trotz hoher Subventionen kaum Programme in Zeiten der Corona-bedingten Schließung präsentiert zu haben. Der geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel widersprach in scharfem Ton und bezeichnete die Vorwürfe als nicht zutreffend.