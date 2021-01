Das Kreisimpfzentrum im Weinheimer 3-Glocken-Center ist startklar. Am Donnerstag wurden die Abläufe und das Zentrum vorgestellt, das für den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist - zusammen mit dem Kreisimpfzentrum in Sinsheim. Die Impfungen beginnen am 22. Januar. Bis zu 1000 Impfungen sind in Weinheim pro Tag möglich, sobald genug Impfstoff vorhanden ist. Termine sind ab dem 19. Januar buchbar, über die Telefonnnummer 116117 oder online über www.impfterminservice.de. In Sinsheim sind 500 Impfungen pro Tag möglich, im Zentralen Impfzentrum im Patrick-Henry-Village können pro Tag 1500 Menschen geimpft werden.