Mehr als 200 Personen sind bereits dem Aufruf der Stadt Heidelberg zur Unterstützung des geplanten Kreisimpfzentrums im Gesellschaftshaus in Pfaffengrund gefolgt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner freut sich über die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Die hohe Zahl an Helfern zeige, dass die Menschen aus der Region zusammenhalten, so Würzner in einer Pressemitteilung. Unter den über 200 Freiwilligen sind viele Ärzte im Ruhestand, aber auch nicht-medizinisches Personal, das beispielsweise in Kurzarbeit ist. Wegen des derzeit hohen Arbeitsaufkommens bittet die Stadt Heidelberg alle Bewerber um etwas Geduld. Rückmeldungen würden einige Tage dauern, so die Stadt.