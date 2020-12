Das Land Baden-Württemberg hat die Standorte für die geplanten dezentralen Corona-Impfzentren bekanntgegeben. Demnach werden im Rhein-Neckar-Kreis Impfzentren in Sinsheim und Weinheim aufgebaut, im Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach im Obertorzentrum. Im Stadtkreis Mannheim können sich die Menschen in der Maimarkthalle impfen lassen, in Heidelberg im Gesellschaftshaus im Stadtteil Pfaffengrund. Landesweit hat Gesundheitsminister Lucha 50 solcher dezentrale Impfzentren bekanntgegeben. Sie sollen laut Ministerium am 15. Januar einsatzbereit sein. Ein zentrales Impfzentrum für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar entsteht auf dem Gelände des früheren US-Areals Patrick Henry-Village.