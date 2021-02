Die Impfzentren in Erbach (Odenwaldkreis) und in Bensheim (Kreis Bergstraße) gehen an den Start. Bei optimaler Auslastung können in Erbach und Bensheim täglich jeweils 1.000 bis 1.300 Menschen geimpft werden. Da aktuell aber nicht genug Impfstoff geliefert wird, sollen in Erbach zunächst rund 300 Menschen pro Woche geimpft werden. In Bensheim sind es laut Landrat Christian Engelhardt (CDU) knapp 800. Alle derzeit Impfberechtigten können beide Termine online oder telefonisch buchen. Der Odenwaldkreis bietet zudem einen Fahrservice zum Impfzentrum an. Die einzelnen Bergsträßer Städte und Gemeinden haben Ansprechpartner benannt, die Bürgerinnen und Bürger bei der Anmeldung und Transportfragen unterstützen.