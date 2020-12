Der Kreis Bergstraße plant in Bensheim ein Impfzentrum in einem Gebäude in der Nähe des Festplatzes einzurichten. Das hat der Kreis in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Laut Landrat Christian Engelhardt sei die größte Herausforderung dabei nicht die Infrastruktur, sondern vielmehr geeignetes Personal für den Betrieb des Impfzentrums zu finden. Der Kreis sucht deshalb derzeit dringend nach qualifizierten Fachkräften. Wann genau das Impfzentrum eröffnet werden soll, ist allerdings noch offen.