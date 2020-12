per Mail teilen

Der Kreis Bergstraße bereitet sich auf einen Ausgangssperre ab Montag vor. Erstmals liege die Inzidenzzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei über 200, teilte das Landratsamt mit. Man rechne damit, dass der Wert am Samstag und Sonntag wegen der sehr hohen Fallzahlen in den vergangenen drei Tagen ebenfalls über 200 liegen werde. Damit wäre die Stufe „schwarz“ erreicht und der Kreis müsse eine Ausgangssperre erlassen. Diese würde zwischen 21 Uhr abends und fünf Uhr morgens gelten. Heiligabend würde die Ausgangssperre erst um 24 Uhr beginnen, an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils um 22 Uhr.