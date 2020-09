per Mail teilen

Unter dem Motto "Das Potenzial der Krebsprävention ausschöpfen“ tauschen sich Krebsforscher in Heidelberg am Donnerstag und Freitag bei einer Videokonferenz aus. Gastgeber ist das Deutsche Krebsforschungsinstitut (DKFZ). Laut DKFZ ließen sich zwei von fünf Krebserkrankungen vermeiden, wenn alle wissenschaftlich belegten Maßnahmen zur Vorbeugung genutzt würden - also etwa nicht rauchen, gesund essen, Impfungen nutzen. Nimmt man noch Früherkennungsangebote dazu - wie die Darmspiegelung - könnte die Krebssterblichkeit um bis zu 75 Prozent gesenkt werden. Deshalb beschäftigen sich die Krebsforscher wie Michael Hoffmeister vom DKFZ damit, wie man möglichst viele Menschen dazu bringt, Präventionsmöglichkeiten zu nutzen.