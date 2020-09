Bei einer Konferenz im Heidelberger Krebsforschungszentrum (DKFZ) steht am Donnerstag die europäische Zusammenarbeit bei der Krebsforschung im Mittelpunkt. Anlass ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die Krebs zu einem zentralen Thema macht. Steigende Neuerkrankungsraten, teilte das DKFZ im Vorfeld mit, stellten die europäischen Gesundheitssysteme vor große Herausforderungen. Ein Beispiel, das präsentiert und diskutiert wird, ist die sogenannte INFORM-Studie, die im Heidelberger Kinder-Tumorzentrum (KiTz) läuft. An dem Forschungsprojekt beteiligten sich 100 Zentren in zwölf europäischen Ländern, davon 60 in Deutschland. Konkret geht es um Fortschritte bei Therapien für Kinder, die zum zweiten Mal an Krebs erkranken. Zum Teil wird ein krebskrankes Kind bereits jetzt in mehreren europäischen Ländern behandelt. Olaf Witt, Leiter des Heidelberger Kindertumorzentrums, bezeichnete die Konferenz als besonderes Ereignis. Mit der Studie könne er zeigen, wie wichtig internationale Zusammenarbeit sei. Insgesamt erkranken innerhalb der EU jedes Jahr dreieinhalb Millionen Menschen an Krebs, 1,3 Millionen von ihnen sterben daran jedes Jahr.