Tilman Krauch, 59, Vorstandsmitglied der Firma Freudenberg mit Sitz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), ist neuer Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Er übernimmt das Ehrenamt von Michael Heinz, Vorstandsmitglied der BASF, der für die BASF in die USA wechselt. Tilmann Krauch ist 1964 in Mülheim an der Ruhr geboren und war 24 Jahre bei der BASF beschäftigt. Er fühle sich der Rhein-Neckar-Region eng verbunden. Als Zukunftsthemen nannte er Digitalisierung, nachhaltige Mobilität, Wasserstoff als Energieträger sowie Gesundheit und bürgerschaftliches Engagement. Die Region habe trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie erhebliches Entwicklungspotential. Ziel des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar ist die Förderung der Rhein-Neckar-Region.