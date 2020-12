Die kostenlose Schnelltest-Aktion in den Test-Zentren des Rhein-Neckar-Kreises ist ausgebucht. Das hat eine Sprecherin des Landratsamts auf SWR-Anfrage bestätigt. Demnach sind alle möglichen Testtermine für Reilingen, Sinsheim, Heidelberg und Eberbach bereits vergeben. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich. Spontan vorbeikommen solle man auf keinen Fall, so das Gesundheitsamt. Ist das Schnell-Test-Ergebnis negativ, ist die getestete Person mit großer Wahrscheinlichkeit nicht infektiös. Wichtig ist aber, dass das Testergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt, so das Gesundheitsamt. Auch bei einem negativen Testergebnis gilt in jedem Fall weiterhin die AHA Formel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen.